Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нарратив, что санкт-петербургский клуб доминирует в российском футболе благодаря административному ресурсу.

- Говорят про админресурс «Зенита»? Да много всего говорят. Объективности ради надо сказать, и все это признают, что «Зенит» и в прошлом сезоне, и в позапрошлом был самой сильной командой в России по составу и по игре. Тем не менее сюда зачем-то умудряются приплетать какой-то там админресурс. Понятно, что «Газпром» является госкорпорацией. Но если вы видите своими глазами, что команда у «Зенита» правда самая сильная, будьте хоть более-менее объективны.

Сегодня, 6 августа, состоится матч «Зенит» – «Динамо» в рамках третьего тура чемпионата России. Начало запланировано на 19:00.