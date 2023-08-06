Бывший вратарь московских ЦСКА и «Локомотива», главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата России «Зенит» – «Динамо». «Зенит», безусловно, является фаворитом игры с «Динамо», как и любого матча в нашем чемпионате в последние годы. Динамовцы неудачно стартовали в новом сезоне, от них ожидали большего. Конечно, им теперь необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками. Терять очки три матча подряд – не очень хорошая ситуация. А «Зенит», в принципе, выступает достаточно уверенно, несмотря на уход Малкома и Кузяева. Скамейка у питерцев довольно длинная, и есть возможность для ротации футболистов.

- Повлияет ли на игру «Зенита» отсутствие на бровке дисквалифицированного Семака?

- В какой-то степени повлияет. Присутствие главного тренера на скамейке всегда является тонизирующим фактором, ведь он же руководит игрой команды. Но я не думаю, что «Зенит» растеряется из-за отсутствия Семака на бровке.

- Насколько давление на Личку усилится в случае поражения «Динамо» в Петербурге?

- На любого тренера в такой ситуации давление бы усилилось. Тем более в случае с «Динамо» – с командой, у которой большие возможности, от которой многого ждут болельщики и специалисты. «Динамо» же не середняк и не аутсайдер, а команда, стремящаяся занимать высокие места в турнирной таблице.

Стартовый свисток в матче «Зенит» – «Динамо» прозвучит сегодня, 6 августа, в 19:00 по московскому времени.