Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Зенит» не растеряется из-за отсутствия дисквалифицированного Семака» эксклюзив

06 Августа 2023 • 11:51 Комментировать

Бывший вратарь московских ЦСКА и «Локомотива», главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата России «Зенит» – «Динамо». «Зенит», безусловно, является фаворитом игры с «Динамо», как и любого матча в нашем чемпионате в последние годы. Динамовцы неудачно стартовали в новом сезоне, от них ожидали большего. Конечно, им теперь необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками. Терять очки три матча подряд – не очень хорошая ситуация. А «Зенит», в принципе, выступает достаточно уверенно, несмотря на уход Малкома и Кузяева. Скамейка у питерцев довольно длинная, и есть возможность для ротации футболистов.

- Повлияет ли на игру «Зенита» отсутствие на бровке дисквалифицированного Семака?

- В какой-то степени повлияет. Присутствие главного тренера на скамейке всегда является тонизирующим фактором, ведь он же руководит игрой команды. Но я не думаю, что «Зенит» растеряется из-за отсутствия Семака на бровке.

- Насколько давление на Личку усилится в случае поражения «Динамо» в Петербурге?

- На любого тренера в такой ситуации давление бы усилилось. Тем более в случае с «Динамо» – с командой, у которой большие возможности, от которой многого ждут болельщики и специалисты. «Динамо» же не середняк и не аутсайдер, а команда, стремящаяся занимать высокие места в турнирной таблице.

Стартовый свисток в матче «Зенит» – «Динамо» прозвучит сегодня, 6 августа, в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.08.23 в 17:30
Балтика Балтика
Факел Факел
2.36 3.50 3.10
Видео
06.08.23 в 19:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.49 4.60 7.00
Видео
06.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Ахмат Ахмат
2.18 3.70 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
12:13 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв рассказал, кого нужно убрать из ЦСКА
12:12 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Рубина» высказался о разгромном поражении от «Спартака»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о результатах «Спартака»: «Всё может быстро измениться»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Мор назвал причины провала «Ростова» в матче против «Крыльев Советов»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Кечинов рассказал, при каком условии «Спартак» сможет бороться за чемпионство
12:04 · Россия. Премьер-лига
Смородская высказалась о поражении «Локомотива» от ЦСКА
12:00 · Россия. Премьер-лига
Пименов — о физической форме «Динамо»: «Дело не в Личке, а в подборе игроков»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «В дерби с ЦСКА оборона «Локомотива» допускала позиционные ошибки»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Друг Малкома: «Клаудиньо нравится в «Зените»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Кучаев отреагировал на трансферы Медины и Фернандеса
11:35 · Россия. Премьер-лига
Жена Карпина прокомментировала разгром 1:5 от «Крыльев Советов» 1
11:32 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов — о голе Медины: «Хороший кросс — хороший гол»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: Бонгонда молодец, в каждом матче совершает результативное действие
11:24 · Россия. Премьер-лига
Хубулов: «У Салтыкова большое будущее»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Нападающий GOATS Лопес де Матос: «Дзюба продолжит карьеру в медийном футболе»
Все новости
Рекомендуем