Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре «красно-белых» с «Рубином» и лидерстве команды Гильермо Абаскаля.

- «Спартак» победил на классе?

- Победил за счет того, что команда подошла очень серьезно к сопернику и в конце матча играла просто от себя, так, как хотят видеть болельщики. А если говорить о классе команды, то он проявляется в первом тайме, когда счет делается крупным, и дальше доигрывается матч. А тут получилось так, что «Рубин» даже сравнял счет. И только во втором тайме мы увидели от «Спартака» разнообразие, взаимодействие. И вышедшие на замену футболисты забивали, Медина, например. Это тоже важный фактор.

- Как оцените дебют Медины?

- Для футболиста, который вышел и сразу забил, наверное, он потрясающий. Посмотрим, как у него пойдет. Теперь Абаскалю придется маневрировать с составом. Тренер видит, что игроки, которые выходят на замену, тоже проявляют себя. Это хороший знак, когда идет конкуренция. Благодаря тому, что все хотят пробиться в состав, результат достигается легче.

- Снова забил Бонгонда. Он уже стал окупать свои деньги?

- Конечно, это хороший футболист. О нем раньше мало кто слышал, но мы видим, что он проявляет лучшие качестве: технику, скорость, ноги у него быстрые. Для «Спартака», когда есть Промес, это здорово. Посмотрите, как Соболев стал меняться. Он опускается, отдает голевые передачи, которые разрезают оборону.

- Лучшим игроком матча признали как раз Соболева, который отдал две шикарные голевые передачи. Для вас он тоже был лучшим?

- Он действительно цеплялся за мячи, борьбу выигрывал, создавал моменты и партнеров выводил практически один на один. Игрок переквалифицировался, опускается глубже при приеме мяча. Он так разворачивается, что к нему не подойти.

- Было видно, что в концовке «Спартак» играл на кураже. Как его сохранить?

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- Только в одном случае – если забивать в первом тайме, то кураж будет постоянным. Команда раскрывается, у нее все получается. В первом тайме «Рубин» старался, играл в обороне, искал разрезающие передачи. Но Абаскаль объяснил эти моменты. «Спартаку» будет сложнее, если соперники не будут давать такого простора для быстрых футболистов, станут опускаться ниже. А пока «красно-белые» стараются не терять очки, что важно в первых турах.

- Многие начали называть «Спартак» главным претендентом на золото. Вы так считаете?

- Я бы пока не спешил. Приятно, что есть конкуренция, а «Спартак» с «Краснодаром» заставляют нервничать «Зенит».

- А когда можно будет говорить об этом?

- Только во втором круге, если будет разница хотя бы в шесть очков. Потому что «Зенит» тоже вроде бы шел хорошо в пришлом сезоне, но потом пошли осечки. Отрыв сократился, и тоже стали говорить, что «Спартак» является претендентом на золото. А в итоге москвичи еле-еле в тройку залезли.

- А какие недочеты в игре команды вы видите?

- У атакующей команды всегда есть минусы. Абаскалю надо найти ключик к налаживанию игры в обороне, чтобы атакующие футболисты не забывали о защитных действиях. Потому что даже центральные защитники порой подключаются к атакам. Надо больше внимания уделять обороне.

Елена Григорьевская