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Игрок ЦСКА Кучаев отреагировал на трансферы Медины и Фернандеса

06 Августа 2023 • 11:41 Комментировать

Хавбек московского ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о трансферах полузащитника Хесуса Медины и защитника Марио Фернандеса в «Спартак» и «Зенит» соответственно.

«Я не берусь судить людей, когда не знаю всю ситуацию. Говорить что-то плохое в адрес Марио и Медины точно не буду - это их выбор и их жизнь. Последствия переживать будут они», - приводит слова Кучаева издание «Чемпионат».

Напомним, что за трансфер Медины «Спартак» заплатил «армейцам» шесть миллионов евро. Фернандес перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

В последнем матче ЦСКА разгромно победил «Локомотив» со счетом 4:1.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Константин Кучаев Хесус Медина
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