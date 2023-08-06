Игрок ЦСКА Кучаев отреагировал на трансферы Медины и Фернандеса

Хавбек московского ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о трансферах полузащитника Хесуса Медины и защитника Марио Фернандеса в «Спартак» и «Зенит» соответственно.

«Я не берусь судить людей, когда не знаю всю ситуацию. Говорить что-то плохое в адрес Марио и Медины точно не буду - это их выбор и их жизнь. Последствия переживать будут они», - приводит слова Кучаева издание «Чемпионат».

Напомним, что за трансфер Медины «Спартак» заплатил «армейцам» шесть миллионов евро. Фернандес перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

В последнем матче ЦСКА разгромно победил «Локомотив» со счетом 4:1.