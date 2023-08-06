Жена Карпина прокомментировала разгром 1:5 от «Крыльев Советов»

Дарья Карпина, жена наставника «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировала разгромное поражение команды от самарских «Крыльев Советов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

«Пусть это будет самой неудачной нашей игрой в сезоне», - оставила сообщение Карпина в телеграм-канале.

Напомним, что встреча завершилась поражением команды из Ростова-на-Дону со счетом 1:5. После трех туров подопечные Карпина занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «Ростов» сыграет против екатеринбургского «Урала» в Кубке страны. Игра пройдет 8 августа.