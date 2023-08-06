Даниил Денисов — о голе Медины: «Хороший кросс — хороший гол»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о первом появлении на поле Хесуса Медины в составе «красно-белых».

Парагваец дебютировал за «Спартак» в матче третьего тура чемпионата России с «Рубином» (4:1), выйдя на замену во втором тайме. Стоит отметить, что уже вторым касанием Медина смог отправить мяч в сетку ворот казанцев.

«Молодец, забил, я отдал ему голевую передачу. Хороший кросс — хороший гол. Видно ли на тренировках, что это прямо уровень? Самое важное — показывать себя на футбольном поле», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

Следующим соперником московского «Спартака» в РПЛ станет «Урал». Игра четвертого тура пройдет 11 августа в Екатеринбурге.