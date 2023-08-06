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Щербаченко: «При Федотове прогрессирует Мухин и ЦСКА правильно реагирует на трудности» эксклюзив

06 Августа 2023 • 11:30 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом» (4:1) в московском дерби третьего тура РПЛ.

- У ЦСКА при Федотове есть значимый положительный нюанс, заключающийся в том, что команда правильно реагирует на трудности, возникающие в процессе подготовки и самой игры. Отсутствуют травмированные футболисты, нет большой скамейки – так привлекаются молодые ребята, которые выходят на поле и не портят картину.

Первые минуты в матче с «Локомотивом» были для ЦСКА, можно сказать, катастрофические. Мяч летал по штрафной «армейцев», у «Локомотива» возникла пара моментов, но ЦСКА вытерпел и перевернул игру. «Армейцы» заглушили острые проблемы, нивелировали приёмы мяча Дзюбой, выпады Пиняева в быстрых контратаках, сильные стороны Тикнизяна и Карпукаса. Всё это растворилось, мы стали видеть только красивую игру и голы со стороны ЦСКА.

При счёте 3:0 во втором тайме «Локомотив» забил гол и имел некую возможность перевернуть игру, но, опять же, здорово сработали корректировки и замены Федотова. ЦСКА выровнял игру и забил четвёртый мяч. «Армейцы» вернули происходящее на поле под свой контроль, и в последние минут двадцать игра шла спокойная.

Также нельзя не отметить большого прогресса ряда футболистов при Федотове – в частности, Мухина. Он сейчас становится таким игроком, как Тикнизян в «Локомотиве» – в плане того, что раньше почти не забивал, а тут начал забивать. Потому что Мухин стал часто находиться в чужой штрафной или около неё, наносить удары головой. Это не просто так – это следствие тренировочного процесса и выполнения заданий, которые даются тренерским штабом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Щербаченко Чемпионат России Владимир Федотов РПЛ Максим Мухин
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