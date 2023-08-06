Даниил Денисов: Бонгонда молодец, в каждом матче совершает результативное действие

Защитник «Спартака» Даниил Денисов оценил игру вингера Тео Бонгонда, который присоединился к команде в летнее трансферное окно.

«Он молодец, каждый матч что-то делает, либо ассист, либо гол забивает. Могу его только похвалить и пожелать ему не останавливаться», — приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

В составе «Спартака» Бонгонда принял участие во всех четырех матчах на старте сезона, в которых забил три мяча и стал автором одной результативной передачи.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав девять очков за три тура.

В следующем матче РПЛ «красно-белые» будут гостить у «Урала» (11 августа).