Хубулов: «У Салтыкова большое будущее»

Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов высказался об игре своего одноклубника, 18-летнего Никиты Салтыкова.

Напомним, во вчерашнем матче против «Ростова» (5:1) Салтыков отметился двумя забитыми мячами. Для молодого футболиста эти голы стали первыми в РПЛ.

«Салтыков – молодец. У него впереди большое будущее. Думаю, у него в арсенале ещё многое остаётся в запасе. Жду ли от него голевые передачи? В том числе (улыбается)», — приводит слова Хубулова Metaratings.

Свой следующий матч самарская команда проведёт 9 августа против «Зенита» в Кубке России. Начало этой встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.