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Нападающий GOATS Лопес де Матос: «Дзюба продолжит карьеру в медийном футболе»

06 Августа 2023 • 11:20 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
12.08 15:00

Футболист медийного клуба GOATS Лоран Лопес де Матос высказался о будущем форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«У Артёма хорошая статистика в матчах за «Зенит», сейчас неплохо выглядит в «Локо». Думаю, еще года два Дзюба поиграет в РПЛ. А потом продолжит карьеру в медийном футболе», — заявил Лопес де Матос «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом. Трудовой договор футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.

После трех туров «железнодорожники» занимают седьмое место в РПЛ, набрав четыре очка.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Лоран Лопес Де Матос GOATS
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