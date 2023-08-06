Нападающий GOATS Лопес де Матос: «Дзюба продолжит карьеру в медийном футболе»

Футболист медийного клуба GOATS Лоран Лопес де Матос высказался о будущем форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«У Артёма хорошая статистика в матчах за «Зенит», сейчас неплохо выглядит в «Локо». Думаю, еще года два Дзюба поиграет в РПЛ. А потом продолжит карьеру в медийном футболе», — заявил Лопес де Матос «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом. Трудовой договор футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.

После трех туров «железнодорожники» занимают седьмое место в РПЛ, набрав четыре очка.