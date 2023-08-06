Дьяков оценил шансы «Динамо» в матче с «Зенитом»

Защитник Виталий Дьяков поделился мыслями касательно предстоящего поединка между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» в рамках третьего тура чемпионата России.

«Матч будет непредсказуемым. Нельзя говорить, что «Зенит» разорвёт «Динамо». Команда Лички захочет победить даже на выезде. Шансы, конечно, есть», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

«Зенит» примет «Динамо» на домашнем стадионе «Газпром Арена» сегодня, 6 августа. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Lveresult.ru.