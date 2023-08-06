Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия останется в команде.

Как стало известно изданию «Спорт-Экспресс», боссы «красно-белых» предложат 29-летнему Джикии новое трудовое соглашение предстоящей зимой. Отмечается, что футболист может сам активировать опцию пролонгации контракта, если сыграет 60% матчей в текущем сезоне. Однако источник утверждает, что, несмотря на данный пункт, «Спартак» все равно предложит лидеру обороны новый договор.

Напомним, Джикия защищает цвета «красно-белых» с 2017 года. Действующий контракт футболиста истекает в конце нынешнего сезона. Трансферная стоимость игрока оценивается в 7,5 млн евро.