Хубулов: «Мы удивили «Ростов» своей тактикой»

Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов высказался о разгромной победе над «Ростовом» (5:1) в матче третьего тура РПЛ.

По мнению футболиста, самарская команда одержала заслуженную победу, сумев удивить соперника своей тактикой.

«Как правило, их все пытаются накрыть у штрафной, но у них хорошо получается выходить из-под прессинга. Наш тренерский штаб разобрал игру «Ростова». Мы отошли чуть-чуть назад и выполняли задачу: играть быстрыми атаками», — цитирует Хубулова Metaratings.

После трёх туров РПЛ «Крылья Советов» расположились на третьем месте в турнирной таблице, набрав семь очков. Свой ближайший матч самарцы проведут 9 августа против «Зенита» в Кубке России. Начало — в 18:30 по московскому времени.