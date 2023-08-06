Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Как ЦСКА разгромил «Локомотив»: оценки игроков

06 Августа 2023 • 12:10 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
4:1
Локомотив Москва
окончен

В субботу прошло первое московское дерби сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает действия игроков ЦСКА и «Локомотива» по итогам очного матча.

ЦCКА:

Игорь Акинфеев – 6,0. Вратарь был практически без работы. В начале матча ошибся, отбив удар Глушенкова со штрафного перед собой на Дзюбу, который просто не попал в ворота. Второй удар соперника в створ закончился голом после углового, в котором Акинфеев точно не виноват. Стоит отметить, что голкипер выносом начал вторую в матче голевую атаку.

Кирилл Набабкин – 6,0. Ни одного отбора или выигранного единоборства – странный показатель для защитника. В передачах не ошибался и впереди не было видно очевидной работы.

Виллиан – 6,5. Выиграл почти все верховые единоборства, в которых участвовал. Действовал строго в обороне, не давая атаке «Локомотива» создать моменты. Добротный матч для защитника.

Мойзес – 6,5. Второй бразилец также сыграл очень полезно в защите. Из всех игроков линии обороны именно Мойзес совершил больше всего отборов. В целом провёл поединок на хорошем уровне.

Милан Гайич – 6,0. На 30-й минуте здорово подключился к атаке: ворвался в штрафную по центру и после паса от Чалова пробил точно в дальний угол. Впрочем, этот гол –

единственное, чем отметился серб. С защитными функциями Гайич справлялся не слишком здорово: не совершил ни одного полезного действия. Да и в атаке то и дело ошибался в передачах.

Бахтиёр Зайнутдинов – 6,5. Защитник провёл на поле 35 минут, после чего выбыл из игры из-за травмы. За это время ничем примечательным не отметился, играл на привычном уровне.

Михаил Рядно – 6,5. Защитник, в силу возраста, провёл «качельный» матч. С одной стороны, он был активен: записал на свой счёт голевую передачу, выверенно навесив слева от лицевой линии на голову Мухину. С другой, именно Рядно упустил Погостнова, когда тот забил единственный гол «Локомотива». В целом защитник может записать матч себе в актив.

Никита Ермаков – 6,0. Получил всего 11 минут на поле, так что времени проявить себя особо не было. Однако старался обострять: Ермаков пытался помочь Мухину оформить хет-трик, но его навес получился слишком сильным.

Ярослав Арбузов – 6,5. Вышел всего за 2 минуты до конца матча, но воспользовался ими по полной. Молодой форвард и в дриблинг полез, и по воротам несколько раз ударил, заставив Лантратова поработать. Справедливая оценка за старание и количество полезных действий за такой короткий промежуток времени.

Адольфо Гайч – б/о. Был самым незаметным из всех вышедших игроков ЦСКА на замену.

Игрок
Удары 
Удары в створ
Передачи
Точные передачи
Попытки дриблинга
Удачные попытки дриблинга
Фёдор Чалов11201621
Максим Мухин62161231
Антон Заболотный10171110
Никита Ермаков005411
Ярослав Арбузов321110
Адольфо Гайч006500

«Локомотив»:

Илья Лантратов – 6,0. Когда вратарь пропускает четыре мяча, высокой оценка быть не может. Справедливости ради, ни в одном из голов соперника Лантратов не виноват. Не считая этих ударов, голкипер справился с двумя опасными моментами, после первой попытки Арбузова ворота пришлось спасать.

Илья Самошников – 5,5. На старте матча «Локомотив» атаковал именно через крайнего защитника. Однако Самошников в абсолютно рядовой ситуации зачем-то схватил за майку Чалова, привезя своей команде пенальти, с которого и был открыт счёт. После перерыва из зоны этого игрока пришёл и результативный навес Рядно.

Иван Кузьмичёв – 5,5. Когда команда пропускает четыре мяча, к центральному защитнику точно возникают вопросы. Кузьмичёв проиграл борьбу в воздухе, когда Мухин головой забивал четвёртый мяч в матче. Не смотря на старания Кузьмичева, оценить положительно его действия в дерби сложно.

Егор Погостнов – 5,0. Мало того, что оборона «Локомотива» в целом сыграла плохо, на фоне остальных коллег защитнику удалось выделиться. За весь матч Погостнов ни разу не вступил в отбор, хотя и выигрывал мячи в воздухе. На этом фоне гол после углового не может служить индульгенцией.

Марио Митай – 5,0. Этот защитник грубо ошибся в начале второго тайма, выбив мяч на ногу Мухину, который с линии штрафной забил третий гол. Так делать нельзя. Да и в отборах Митай действовал неудачно.

Наир Тикнизян – 5,5. Блеклый матч провёл латераль «Локомотива». Именно он бросил Гайича, когда защитник забивал второй гол в матче. Тикнизян был совсем незаметен в атаке и не показал футбол, к которому приучил нас на старте сезона.

Максим Ненахов – 6,0. На фоне остальной линии обороны «Локомотива» имеет лучшие цифры и не замечен в участии в пропущенных голах. Справедливости ради, Ненахов вышел на поле, когда ЦСКА уже успел забить три гола.

Игрок
Передачи
Точные передачи
Попытки отбора
Удачные отборы
Выигранные верховые единоборства
Илья Самошников3227541
Наир Тикнизян7500
Иван Кузьмичёв6156333
Егор Погостнов6557005
Марио Митай6558520
Максим Ненахов2525220

Дмитрий Баринов – 6,0. Если смотреть на цифры, то капитан «Локомотива» провёл неплохой матч. Лично к Баринову по итогам поединка вопросов быть не должно.

Артём Карпукас – 6,0. Как и Баринов, выдал неплохой поединок. Ничего яркого, но со своими обязанностями Карпукас справлялся и непосредственно в разгроме не виноват.

Антон Миранчук – 6,5. Вышел при счёте 0:3 и тут же сделал голевую передачу на Погостнова. В конце матча пытался создать еще один момент, но после его паса Сарвели не попал в створ. Свои полчаса отыграл на хорошем уровне, но не стоит забывать, что и «армейцы» уже действовали более расслабленно.

Сергей Пиняев – 5,0. Неудачный матч для молодого форварда. В первом тайме пробил с острого угла, но не попал в створ, хотя мог бы отдать передачу партнеру. В оставшееся время почти не угрожал воротам соперника.

Максим Глушенков – 5,5. Из атакующей тройки состава, вышедшей в старте, был самым активным и полезным, если смотреть на статистику. Создал момент для Дзюбы, когда издали неожиданно сильно пальнул со штрафного, Акинфеев тогда с трудом спас ворота.

Артём Дзюба – 5,0. Нападающий провёл довольно слабый матч. В первом тайме форвард упустил верный шанс, не попав в пустые ворота на добивании, когда Акинфеев отбил мяч прямо на нападающего. Дзюба несколько раз цеплялся за мяч, но толку от этого было мало.

Вильсон Изидор – 5,0. Француз появился на поле на 56-й минуте, но за предоставленное время не отметился ровным счётом ничем.

Дмитрий Рыбчинский – 5,5. Вышел вместе с Изидором, но в отличие от француза пытался изменить ход матча. Правда, ничем примечательным тоже не отметился – плюс только за старание.

Владислав Сарвели – 5,0. Получил полчаса игрового времени. Отметился лишь неточным ударом из пределов штрафной после паса Миранчука в концовке встречи.

Игрок
Удары
Удары в створ
Передачи
Точные передачи
Попытки дриблинга
Удачные попытки дриблинга
Сергей Пиняев1013900
Максим Глушенков11171400
Артём Дзюба2010500
Вильсон Изидор007410
Дмитрий Рыбчинский10161420
Владислав Сарвели107400
Статистика согласно данным портала whoscored

Роман Андреев

Реклама



Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Артём Дзюба РПЛ Фёдор Чалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Южный201
06 Августа 2023 в 13:31
Правильно,Заеболотный вообще не заслуживает никакой оценки...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.08.23 в 17:30
Балтика Балтика
Факел Факел
2.36 3.50 3.10
Видео
06.08.23 в 19:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.49 4.60 7.00
Видео
06.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Ахмат Ахмат
2.18 3.70 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
14:32 · Россия. Премьер-лига
Булыкин – о Тикнизяне: Если хочешь расти, нужно уезжать из РПЛ
14:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нападающий «Торпедо» Гонгадзе: «Я уверен, что мы вернёмся в РПЛ»
14:22 · Россия. Премьер-лига
Агент Элшника отреагировал на слухи об интересе «Крыльев Советов»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Тренер ЦСКА Федотов: «У «Зенита» есть средства, которые могут вложить в новую суперзвезду»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян: «Своими неординарными действиями Соболев обогащает игру «Спартака»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Хавбек сборной Словении попал в сферу интересов «Крыльев Советов» слухи
13:59 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Ростова» сейчас просто нет
13:57 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «ЦСКА распродаёт лидеров, это правильно»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Боков назвал Федотова лучшим тренером России
13:42 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Каряка: «Крыльям» будет тяжело удержать Салтыкова, если он продолжит делать дубли
13:32 · Россия. Премьер-лига
Салихова назвала условие, при котором «Спартак» может выиграть чемпионство
13:26 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Локомотива»: «Зенит» ревностно относится к своим игрокам, никого не отдаёт»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Медина — мастеровитый футболист, он будет ярко играть»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Спартак» на кураже, они будут конкурентом «Зенита»
Все новости
Рекомендуем