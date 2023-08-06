Как ЦСКА разгромил «Локомотив»: оценки игроков

В субботу прошло первое московское дерби сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает действия игроков ЦСКА и «Локомотива» по итогам очного матча.

ЦCКА:

Игорь Акинфеев – 6,0. Вратарь был практически без работы. В начале матча ошибся, отбив удар Глушенкова со штрафного перед собой на Дзюбу, который просто не попал в ворота. Второй удар соперника в створ закончился голом после углового, в котором Акинфеев точно не виноват. Стоит отметить, что голкипер выносом начал вторую в матче голевую атаку.

Кирилл Набабкин – 6,0. Ни одного отбора или выигранного единоборства – странный показатель для защитника. В передачах не ошибался и впереди не было видно очевидной работы.

Виллиан – 6,5. Выиграл почти все верховые единоборства, в которых участвовал. Действовал строго в обороне, не давая атаке «Локомотива» создать моменты. Добротный матч для защитника.

Мойзес – 6,5. Второй бразилец также сыграл очень полезно в защите. Из всех игроков линии обороны именно Мойзес совершил больше всего отборов. В целом провёл поединок на хорошем уровне.

Милан Гайич – 6,0. На 30-й минуте здорово подключился к атаке: ворвался в штрафную по центру и после паса от Чалова пробил точно в дальний угол. Впрочем, этот гол –

единственное, чем отметился серб. С защитными функциями Гайич справлялся не слишком здорово: не совершил ни одного полезного действия. Да и в атаке то и дело ошибался в передачах.

Бахтиёр Зайнутдинов – 6,5. Защитник провёл на поле 35 минут, после чего выбыл из игры из-за травмы. За это время ничем примечательным не отметился, играл на привычном уровне.

Михаил Рядно – 6,5. Защитник, в силу возраста, провёл «качельный» матч. С одной стороны, он был активен: записал на свой счёт голевую передачу, выверенно навесив слева от лицевой линии на голову Мухину. С другой, именно Рядно упустил Погостнова, когда тот забил единственный гол «Локомотива». В целом защитник может записать матч себе в актив.

Никита Ермаков – 6,0. Получил всего 11 минут на поле, так что времени проявить себя особо не было. Однако старался обострять: Ермаков пытался помочь Мухину оформить хет-трик, но его навес получился слишком сильным. Получил всего 11 минут на поле, так что времени проявить себя особо не было. Однако старался обострять: Ермаков пытался помочь Мухину оформить хет-трик, но его навес получился слишком сильным. Ярослав Арбузов – 6,5. Вышел всего за 2 минуты до конца матча, но воспользовался ими по полной. Молодой форвард и в дриблинг полез, и по воротам несколько раз ударил, заставив Лантратова поработать. Справедливая оценка за старание и количество полезных действий за такой короткий промежуток времени. Адольфо Гайч – б/о. Был самым незаметным из всех вышедших игроков ЦСКА на замену. Игрок Удары Удары в створ Передачи Точные передачи Попытки дриблинга Удачные попытки дриблинга Фёдор Чалов 1 1 20 16 2 1 Максим Мухин 6 2 16 12 3 1 Антон Заболотный 1 0 17 11 1 0 Никита Ермаков 0 0 5 4 1 1 Ярослав Арбузов 3 2 1 1 1 0 Адольфо Гайч 0 0 6 5 0 0 «Локомотив»: Илья Лантратов – 6,0. Когда вратарь пропускает четыре мяча, высокой оценка быть не может. Справедливости ради, ни в одном из голов соперника Лантратов не виноват. Не считая этих ударов, голкипер справился с двумя опасными моментами, после первой попытки Арбузова ворота пришлось спасать. Илья Самошников – 5,5. На старте матча «Локомотив» атаковал именно через крайнего защитника. Однако Самошников в абсолютно рядовой ситуации зачем-то схватил за майку Чалова, привезя своей команде пенальти, с которого и был открыт счёт. После перерыва из зоны этого игрока пришёл и результативный навес Рядно. Иван Кузьмичёв – 5,5. Когда команда пропускает четыре мяча, к центральному защитнику точно возникают вопросы. Кузьмичёв проиграл борьбу в воздухе, когда Мухин головой забивал четвёртый мяч в матче. Не смотря на старания Кузьмичева, оценить положительно его действия в дерби сложно. Егор Погостнов – 5,0. Мало того, что оборона «Локомотива» в целом сыграла плохо, на фоне остальных коллег защитнику удалось выделиться. За весь матч Погостнов ни разу не вступил в отбор, хотя и выигрывал мячи в воздухе. На этом фоне гол после углового не может служить индульгенцией. Марио Митай – 5,0. Этот защитник грубо ошибся в начале второго тайма, выбив мяч на ногу Мухину, который с линии штрафной забил третий гол. Так делать нельзя. Да и в отборах Митай действовал неудачно. Наир Тикнизян – 5,5. Блеклый матч провёл латераль «Локомотива». Именно он бросил Гайича, когда защитник забивал второй гол в матче. Тикнизян был совсем незаметен в атаке и не показал футбол, к которому приучил нас на старте сезона. Максим Ненахов – 6,0. На фоне остальной линии обороны «Локомотива» имеет лучшие цифры и не замечен в участии в пропущенных голах. Справедливости ради, Ненахов вышел на поле, когда ЦСКА уже успел забить три гола. Игрок Передачи Точные передачи Попытки отбора Удачные отборы Выигранные верховые единоборства Илья Самошников 32 27 5 4 1 Наир Тикнизян 7 5 0 0 0 Иван Кузьмичёв 61 56 3 3 3 Егор Погостнов 65 57 0 0 5 Марио Митай 65 58 5 2 0 Максим Ненахов 25 25 2 2 0 Дмитрий Баринов – 6,0. Если смотреть на цифры, то капитан «Локомотива» провёл неплохой матч. Лично к Баринову по итогам поединка вопросов быть не должно. Артём Карпукас – 6,0. Как и Баринов, выдал неплохой поединок. Ничего яркого, но со своими обязанностями Карпукас справлялся и непосредственно в разгроме не виноват. Антон Миранчук – 6,5. Вышел при счёте 0:3 и тут же сделал голевую передачу на Погостнова. В конце матча пытался создать еще один момент, но после его паса Сарвели не попал в створ. Свои полчаса отыграл на хорошем уровне, но не стоит забывать, что и «армейцы» уже действовали более расслабленно. Сергей Пиняев – 5,0. Неудачный матч для молодого форварда. В первом тайме пробил с острого угла, но не попал в створ, хотя мог бы отдать передачу партнеру. В оставшееся время почти не угрожал воротам соперника. Максим Глушенков – 5,5. Из атакующей тройки состава, вышедшей в старте, был самым активным и полезным, если смотреть на статистику. Создал момент для Дзюбы, когда издали неожиданно сильно пальнул со штрафного, Акинфеев тогда с трудом спас ворота. Артём Дзюба – 5,0. Нападающий провёл довольно слабый матч. В первом тайме форвард упустил верный шанс, не попав в пустые ворота на добивании, когда Акинфеев отбил мяч прямо на нападающего. Дзюба несколько раз цеплялся за мяч, но толку от этого было мало. Вильсон Изидор – 5,0. Француз появился на поле на 56-й минуте, но за предоставленное время не отметился ровным счётом ничем. Дмитрий Рыбчинский – 5,5. Вышел вместе с Изидором, но в отличие от француза пытался изменить ход матча. Правда, ничем примечательным тоже не отметился – плюс только за старание. Владислав Сарвели – 5,0. Получил полчаса игрового времени. Отметился лишь неточным ударом из пределов штрафной после паса Миранчука в концовке встречи. Игрок Удары Удары в створ Передачи Точные передачи Попытки дриблинга Удачные попытки дриблинга Сергей Пиняев 1 0 13 9 0 0 Максим Глушенков 1 1 17 14 0 0 Артём Дзюба 2 0 10 5 0 0 Вильсон Изидор 0 0 7 4 1 0 Дмитрий Рыбчинский 1 0 16 14 2 0 Владислав Сарвели 1 0 7 4 0 0

Статистика согласно данным портала whoscored

Роман Андреев