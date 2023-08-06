Как ЦСКА разгромил «Локомотив»: оценки игроков

В субботу прошло первое московское дерби сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает действия игроков ЦСКА и «Локомотива» по итогам очного матча.
ЦCКА:
Игорь Акинфеев – 6,0. Вратарь был практически без работы. В начале матча ошибся, отбив удар Глушенкова со штрафного перед собой на Дзюбу, который просто не попал в ворота. Второй удар соперника в створ закончился голом после углового, в котором Акинфеев точно не виноват. Стоит отметить, что голкипер выносом начал вторую в матче голевую атаку.
Кирилл Набабкин – 6,0. Ни одного отбора или выигранного единоборства – странный показатель для защитника. В передачах не ошибался и впереди не было видно очевидной работы.
Виллиан – 6,5. Выиграл почти все верховые единоборства, в которых участвовал. Действовал строго в обороне, не давая атаке «Локомотива» создать моменты. Добротный матч для защитника.
Мойзес – 6,5. Второй бразилец также сыграл очень полезно в защите. Из всех игроков линии обороны именно Мойзес совершил больше всего отборов. В целом провёл поединок на хорошем уровне.
Милан Гайич – 6,0. На 30-й минуте здорово подключился к атаке: ворвался в штрафную по центру и после паса от Чалова пробил точно в дальний угол. Впрочем, этот гол –
единственное, чем отметился серб. С защитными функциями Гайич справлялся не слишком здорово: не совершил ни одного полезного действия. Да и в атаке то и дело ошибался в передачах.
Бахтиёр Зайнутдинов – 6,5. Защитник провёл на поле 35 минут, после чего выбыл из игры из-за травмы. За это время ничем примечательным не отметился, играл на привычном уровне.
Михаил Рядно – 6,5. Защитник, в силу возраста, провёл «качельный» матч. С одной стороны, он был активен: записал на свой счёт голевую передачу, выверенно навесив слева от лицевой линии на голову Мухину. С другой, именно Рядно упустил Погостнова, когда тот забил единственный гол «Локомотива». В целом защитник может записать матч себе в актив.
Ярослав Арбузов – 6,5. Вышел всего за 2 минуты до конца матча, но воспользовался ими по полной. Молодой форвард и в дриблинг полез, и по воротам несколько раз ударил, заставив Лантратова поработать. Справедливая оценка за старание и количество полезных действий за такой короткий промежуток времени.
Адольфо Гайч – б/о. Был самым незаметным из всех вышедших игроков ЦСКА на замену.
|Фёдор Чалов
|1
|1
|20
|16
|2
|1
|Максим Мухин
|6
|2
|16
|12
|3
|1
|Антон Заболотный
|1
|0
|17
|11
|1
|0
|Никита Ермаков
|0
|0
|5
|4
|1
|1
|Ярослав Арбузов
|3
|2
|1
|1
|1
|0
|Адольфо Гайч
|0
|0
|6
|5
|0
|0
«Локомотив»:
Илья Лантратов – 6,0. Когда вратарь пропускает четыре мяча, высокой оценка быть не может. Справедливости ради, ни в одном из голов соперника Лантратов не виноват. Не считая этих ударов, голкипер справился с двумя опасными моментами, после первой попытки Арбузова ворота пришлось спасать.
Илья Самошников – 5,5. На старте матча «Локомотив» атаковал именно через крайнего защитника. Однако Самошников в абсолютно рядовой ситуации зачем-то схватил за майку Чалова, привезя своей команде пенальти, с которого и был открыт счёт. После перерыва из зоны этого игрока пришёл и результативный навес Рядно.
Иван Кузьмичёв – 5,5. Когда команда пропускает четыре мяча, к центральному защитнику точно возникают вопросы. Кузьмичёв проиграл борьбу в воздухе, когда Мухин головой забивал четвёртый мяч в матче. Не смотря на старания Кузьмичева, оценить положительно его действия в дерби сложно.
Егор Погостнов – 5,0. Мало того, что оборона «Локомотива» в целом сыграла плохо, на фоне остальных коллег защитнику удалось выделиться. За весь матч Погостнов ни разу не вступил в отбор, хотя и выигрывал мячи в воздухе. На этом фоне гол после углового не может служить индульгенцией.
Марио Митай – 5,0. Этот защитник грубо ошибся в начале второго тайма, выбив мяч на ногу Мухину, который с линии штрафной забил третий гол. Так делать нельзя. Да и в отборах Митай действовал неудачно.
Наир Тикнизян – 5,5. Блеклый матч провёл латераль «Локомотива». Именно он бросил Гайича, когда защитник забивал второй гол в матче. Тикнизян был совсем незаметен в атаке и не показал футбол, к которому приучил нас на старте сезона.
Максим Ненахов – 6,0. На фоне остальной линии обороны «Локомотива» имеет лучшие цифры и не замечен в участии в пропущенных голах. Справедливости ради, Ненахов вышел на поле, когда ЦСКА уже успел забить три гола.
|Илья Самошников
|32
|27
|5
|4
|1
|Наир Тикнизян
|7
|5
|0
|0
|0
|Иван Кузьмичёв
|61
|56
|3
|3
|3
|Егор Погостнов
|65
|57
|0
|0
|5
|Марио Митай
|65
|58
|5
|2
|0
|Максим Ненахов
|25
|25
|2
|2
|0
Дмитрий Баринов – 6,0. Если смотреть на цифры, то капитан «Локомотива» провёл неплохой матч. Лично к Баринову по итогам поединка вопросов быть не должно.
Артём Карпукас – 6,0. Как и Баринов, выдал неплохой поединок. Ничего яркого, но со своими обязанностями Карпукас справлялся и непосредственно в разгроме не виноват.
Антон Миранчук – 6,5. Вышел при счёте 0:3 и тут же сделал голевую передачу на Погостнова. В конце матча пытался создать еще один момент, но после его паса Сарвели не попал в створ. Свои полчаса отыграл на хорошем уровне, но не стоит забывать, что и «армейцы» уже действовали более расслабленно.
Сергей Пиняев – 5,0. Неудачный матч для молодого форварда. В первом тайме пробил с острого угла, но не попал в створ, хотя мог бы отдать передачу партнеру. В оставшееся время почти не угрожал воротам соперника.
Максим Глушенков – 5,5. Из атакующей тройки состава, вышедшей в старте, был самым активным и полезным, если смотреть на статистику. Создал момент для Дзюбы, когда издали неожиданно сильно пальнул со штрафного, Акинфеев тогда с трудом спас ворота.
Артём Дзюба – 5,0. Нападающий провёл довольно слабый матч. В первом тайме форвард упустил верный шанс, не попав в пустые ворота на добивании, когда Акинфеев отбил мяч прямо на нападающего. Дзюба несколько раз цеплялся за мяч, но толку от этого было мало.
Вильсон Изидор – 5,0. Француз появился на поле на 56-й минуте, но за предоставленное время не отметился ровным счётом ничем.
Дмитрий Рыбчинский – 5,5. Вышел вместе с Изидором, но в отличие от француза пытался изменить ход матча. Правда, ничем примечательным тоже не отметился – плюс только за старание.
Владислав Сарвели – 5,0. Получил полчаса игрового времени. Отметился лишь неточным ударом из пределов штрафной после паса Миранчука в концовке встречи.
|Сергей Пиняев
|1
|0
|13
|9
|0
|0
|Максим Глушенков
|1
|1
|17
|14
|0
|0
|Артём Дзюба
|2
|0
|10
|5
|0
|0
|Вильсон Изидор
|0
|0
|7
|4
|1
|0
|Дмитрий Рыбчинский
|1
|0
|16
|14
|2
|0
|Владислав Сарвели
|1
|0
|7
|4
|0
|0
Роман Андреев
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