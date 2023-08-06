Игрок «Балтики» Жиров: «С нетерпением жду игры с «Факелом»

Защитник калининградской «Балтики» Александр Жиров высказался о предстоящем поединке против воронежского «Факела» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

«С нетерпением жду игры с «Факелом». увидеть полный стадион. Что касается соперника, то, как я и говорил, слабых команд в РПЛ нет, нас ждет непростой матч», - передает слова футболиста ТАСС.

Поединок состоится на стадионе в Калининграде сегодня, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева занимают 15-е место в РПЛ, а гости замыкают таблицу.