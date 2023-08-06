Галямин: «Вероятно, Чалов сейчас лучший нападающий чемпионата»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин поделился мнением об игре нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.

Напомним, вчера, 5 августа, ЦСКА уверенно обыграл «Локомотив» (4:1) в матче третьего тура РПЛ. Один из голов «красно-синих» забил 25-летний Чалов, возглавивший рейтинг лучших бомбардиров сезона. Теперь на счету футболиста четыре гола в трёх проведённых встречах.

«Чалов ничем не удивил. Он играл на привычном высоком уровне. Вероятно, он сейчас лучший нападающий чемпионата», — цитирует Галямина Metaratings.

После трёх туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Свой следующий матч в рамках чемпионата России «армейцы» проведут 13 августа против «Сочи».