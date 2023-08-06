Друг Малкома раскрыл причину ухода нападающего из «Зенита»

Лоран Лопес де Матос, который является другом бразильского нападающего Малкома, объяснил переход игрока из петербургского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль».

Малком был счастлив в «Зените». Но получил такое предложение, от которого невозможно отказаться. На мой взгляд, он принял правильное решение. Ушел на пике», - передает слова Матоса издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что за трансфер 26-летнего форварда клуб из Саудовской Аравии заплатил «Зениту» 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Малком стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. Форвард забил 23 гола в 27 поединках.