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Как Медина сразу стал своим: дебют экс-армейца за «Спартак»

06 Августа 2023 • 11:00 Комментировать
Рубин
1:4
Спартак Москва
окончен

В субботу Хесус Медина, перешедший летом из ЦСКА в «Спартак», дебютировал в составе «красно-белых». Парагваец сделал это отменно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает игру новичка.

Выход на замену и быстрый гол

Хесус Медина пропустил первые матчи «Спартака» из-за травмы. В поединке против «Балтики» парагваец был на скамейке запасных, а в субботней встрече против «Рубина» наконец дебютировал в составе новой команды. Медина вышел на поле на 57-й минуте, когда на табло горел ровный счёт 1:1.

Многие сомневались, что болельщики «Спартака» примут экс-игрока ЦСКА, и тот постарался сразу показать себя с лучшей стороны. Буквально через 40 секунд после выхода на поле Хесус вторым касанием в матче замкнул навес Денисова и головой пробил в цель. Дебюта лучше и не придумаешь – решающий гол в непросто складывающемся матче.

Позиция на поле

Назвать позицию Медины на поле было сложно. Когда парагваец вышел на замену, то стал, по сути, четвёртым игроком атаки вместе с Соболевым, Промесом и Бонгонда. В это время Медина действовал скорее слева и, кажется, чуть позади трио. Однако довольно быстро после появления парагвайца «красно-белые» забили сразу три гола. После этого Гильермо Абаскаль снял с игры Бонгонда, вернув состав команды к прежним пропорциям игроков атаки и средней линии.

На этом отрезке игры Медина появлялся на разных позициях: парагваец оказывался и справа в атаке, и даже в центре поля во время владения мячом. Порой Медина оказывался даже позади Пруцева, путая оборону казанцев. В общем, пока довольно сложно сказать, где Абаскаль видит парагвайца в своей расстановке. Первый матч однозначного ответа на этот вопрос не дал, но и Медина вышел в специфический эпизод встречи.

Откровенно говоря, кроме гола парагваец больше ничем не отметился. Однако и победного мяча для дебюта хватит с головой. К тому же не забудем про повреждение, от которого новичок «Спартака» только оправился. В любом случае для первого матча Медина сыграл хорошо.

Статистика Медины в матче

Удары1
Удары в створ1
Количество передач21
Точные передачи20
Точность передач95%
Обостряющие передачи1
Попыток дриблинга1
Удачный дриблинг1
Количество отборов 1
Удачные отборы 1
Потери мяча1

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Хесус Медина
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