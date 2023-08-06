Булыкин: «Если «Зенит» не даст слабину, то обыграет «Динамо»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и столичным «Динамо» в рамках третьего тура Премьер-лиги.

«Если «Зенит» не даст слабину, то обыграет «Динамо». Но мне кажется, что не готов на 100% еще «Зенит». Конечно, «Зенит» сильнее, но мне бы хотелось, чтобы была результативная ничья», - приводит слова Булыкина издание Sport24.

Поединок состоится на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В преддверии матча «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице, а «Динамо» находится на 11-й строчке.