Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв заявил, что Дзюба «скончался» как игрок

06 Августа 2023 • 10:10 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче с «армейцами».

Встреча третьего тура чемпионата России завершилась крупной победой подопечных Владимира Федотова – 4:1.

«Дзюба «скончался» как игрок. Он не двигается, стоит на месте и ждет, когда ему кто-то навесит мяч на голову. У Галактионова очень большие проблемы», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

При этом эксперт выделил великолепную игру нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, который отдал классную передачу пяткой на гол Милану Гайичу.

После трех сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с четырьмя баллами — седьмой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Артём Дзюба Фёдор Чалов Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.08.23 в 17:30
Балтика Балтика
Факел Факел
2.36 3.50 3.10
Видео
06.08.23 в 19:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.49 4.60 7.00
Видео
06.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Ахмат Ахмат
2.18 3.70 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
11:41 · Россия. Премьер-лига
Друг Малкома: «Клаудиньо нравится в «Зените»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Кучаев отреагировал на трансферы Медины и Фернандеса
11:35 · Россия. Премьер-лига
Жена Карпина прокомментировала разгром 1:5 от «Крыльев Советов»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов — о голе Медины: «Хороший кросс — хороший гол»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: Бонгонда молодец, в каждом матче совершает результативное действие
11:24 · Россия. Премьер-лига
Хубулов: «У Салтыкова большое будущее»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Нападающий GOATS Лопес де Матос: «Дзюба продолжит карьеру в медийном футболе»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Дьяков оценил шансы «Динамо» в матче с «Зенитом»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Хубулов: «Мы удивили «Ростов» своей тактикой»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Динамо» в кризисе, будет сложно победить «Зенит»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Бонгонда терминатор до того момента, пока не забивает»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Балтики» Жиров: «С нетерпением жду игры с «Факелом»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Галямин: «Вероятно, Чалов сейчас лучший нападающий чемпионата»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Друг Малкома раскрыл причину ухода нападающего из «Зенита»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Если мы добываем преимущество, то должны спокойно доводить матчи до конца»
Все новости
Рекомендуем