Пономарёв заявил, что Дзюба «скончался» как игрок

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче с «армейцами».

Встреча третьего тура чемпионата России завершилась крупной победой подопечных Владимира Федотова – 4:1.

«Дзюба «скончался» как игрок. Он не двигается, стоит на месте и ждет, когда ему кто-то навесит мяч на голову. У Галактионова очень большие проблемы», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

При этом эксперт выделил великолепную игру нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, который отдал классную передачу пяткой на гол Милану Гайичу.

После трех сыгранных матчей ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с четырьмя баллами — седьмой.