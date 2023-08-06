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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обойма может стать главной силой «Спартака»: «красно-белые» в Казани продолжили идти без потерь

06 Августа 2023 • 10:06 Комментировать
Рубин
1:4
Спартак Москва
окончен

В субботу «Спартак» одержал третью подряд победу в Премьер-лиге и четвёртую в сезоне. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги матча для «красно-белых».

Соперники пытаются поймать «Спартак» на выходе из обороны

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов явно внимательно смотрел матч «Спартака» против «Балтики» и взял на вооружение храбрую тактику калининградцев. «Красно-белые» пытаются выходить от ворот через короткий пас, и подопечные Сергея Игнашевича активным прессингом старались поймать соперника. Казанский клуб ровно также хотел играть против «Спартака», особенно на первых минутах. Было видно, что «красно-белым» довольно некомфортно действовать против такого оппонента. Правда, и Гильермо Абаскаль сделал вывод после матча с «Балтикой»: выпустил вместо Наиля Умярова Кристофера Мартинса, который часто встречался с мячом и почти не ошибался в передачах.

Представляем показатели игрока сборной Люксембурга.

Передачи
Точные передачи
Отборы 
Удачные отборы
Попытки дриблинга
Удачный дриблинг
32295322

Правда, чтобы играть так против «Спартака» на протяжении всего поединка, нужно иметь хорошую физическую форму. «Рубин», в отличие от «Балтики», не смог выдержать такой темп, и в целом это не стало проблемой для «красно-белых». Подопечные Абаскаля больше не позволили запирать себя. Однако в будущих матчах «Спартаку» явно стоит подготовить другой вариант розыгрыша от своих ворот. Кажется, с текущей тактикой соперники разобрались.

Обойма как надежда Абаскаля

Абаскаль жалуется на плотный календарь, однако у «Спартака» едва ли не лучшая глубина состава в России. Матч в Казани это подтвердил, ведь именно ротация во многом помогла «красно-белым» выиграть. Двое из вышедших на замену игроков, Медина и Игнатов, забили голы, которые и решили исход матча. После этого Абаскаль тут же укрепил и середину поля Пруцевым и Умяровым, освежив игру команды. В итоге получилось, что «Рубин», который пытался активно прессинговать, устал и не смог прибавить, когда это стало необходимо.

Отдельно хочется отметить роль Игнатова. По прошлому сезону казалось, что полузащитнику не хватает физики, чтобы проводить на поле все 90 минут. В этом сезоне Абаскаль пока прекрасно использует футболиста именно для усиления игры. В матчах с «Оренбургом», «Балтикой» и «Рубином» Игнатов выходил на замену и набирал результативные баллы в каждой встрече. К двум голевым передачам в стартовых турах он добавил и гол. Возможно, светлую голову Игнатова лучше использовать на более свежих ногах.

Матч
Результативные очки игроков стартового состава
Результативные очки игроков стартового состава
«Спартак» - «Оренбург» - 3:23 гола (Мозес и Хлусевич – 2) + 1 передача (Промес)0 голов + 2 передачи (Бонгонда и Игнатов) 
«Спартак» - «Балтика» - 2:12 гола (Бонгонда и Промес) + 1 передача (Промес)0 голов + 1 передача (Игнатов)
«Рубин» - «Спартак» - 1:42 гола (Бонгонда и Промес) + 1 передача (Промес)2 гола (Медина и Игнатов) + 0 передач
Итого7+62+3

При этом в запасе у «Спартака» остались Зиньковский, Бальде, Чернов и Маслов, которые по меркам России далеко не слабые игроки. Абаскаль легко может выпустить всех четверых в ближайшем поединке Кубка России против «Пари НН», чтобы ряд футболистов получили отдых и смогли подготовиться к поединку против «Урала».

Джикия сделал оборону спокойнее

В стартовых турах многие нелестно отзывались об обороне «Спартака», но матч в Казани защита команды может записать себе в актив. «Красно-белые» вновь пропустили, но случилось это после рикошета в результате штрафного, который и вовсе был назначен ошибочно. В этой ситуации даже нельзя говорить об ошибке – просто несчастный случай, к такому подготовиться сложно.
У защиты «Спартака» также были проблемы в дебюте игры, когда «Рубин» придавил соперника и имел несколько моментов. Однако примерно с 10-й минуты матча оборона «красно-белых» уверенно справлялась со всеми атаками казанцев. И в этом большая заслуга вернувшегося капитана Георгия Джикии: он словно придал уверенности действиям своей команды в защите.

Роман Андреев

 

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