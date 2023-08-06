Обойма может стать главной силой «Спартака»: «красно-белые» в Казани продолжили идти без потерь

В субботу «Спартак» одержал третью подряд победу в Премьер-лиге и четвёртую в сезоне. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги матча для «красно-белых».

Соперники пытаются поймать «Спартак» на выходе из обороны

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов явно внимательно смотрел матч «Спартака» против «Балтики» и взял на вооружение храбрую тактику калининградцев. «Красно-белые» пытаются выходить от ворот через короткий пас, и подопечные Сергея Игнашевича активным прессингом старались поймать соперника. Казанский клуб ровно также хотел играть против «Спартака», особенно на первых минутах. Было видно, что «красно-белым» довольно некомфортно действовать против такого оппонента. Правда, и Гильермо Абаскаль сделал вывод после матча с «Балтикой»: выпустил вместо Наиля Умярова Кристофера Мартинса, который часто встречался с мячом и почти не ошибался в передачах.

Представляем показатели игрока сборной Люксембурга.

Передачи Точные передачи Отборы Удачные отборы Попытки дриблинга Удачный дриблинг 32 29 5 3 2 2

Правда, чтобы играть так против «Спартака» на протяжении всего поединка, нужно иметь хорошую физическую форму. «Рубин», в отличие от «Балтики», не смог выдержать такой темп, и в целом это не стало проблемой для «красно-белых». Подопечные Абаскаля больше не позволили запирать себя. Однако в будущих матчах «Спартаку» явно стоит подготовить другой вариант розыгрыша от своих ворот. Кажется, с текущей тактикой соперники разобрались.

Обойма как надежда Абаскаля

Абаскаль жалуется на плотный календарь, однако у «Спартака» едва ли не лучшая глубина состава в России. Матч в Казани это подтвердил, ведь именно ротация во многом помогла «красно-белым» выиграть. Двое из вышедших на замену игроков, Медина и Игнатов, забили голы, которые и решили исход матча. После этого Абаскаль тут же укрепил и середину поля Пруцевым и Умяровым, освежив игру команды. В итоге получилось, что «Рубин», который пытался активно прессинговать, устал и не смог прибавить, когда это стало необходимо.

Отдельно хочется отметить роль Игнатова. По прошлому сезону казалось, что полузащитнику не хватает физики, чтобы проводить на поле все 90 минут. В этом сезоне Абаскаль пока прекрасно использует футболиста именно для усиления игры. В матчах с «Оренбургом», «Балтикой» и «Рубином» Игнатов выходил на замену и набирал результативные баллы в каждой встрече. К двум голевым передачам в стартовых турах он добавил и гол. Возможно, светлую голову Игнатова лучше использовать на более свежих ногах.

Матч Результативные очки игроков стартового состава Результативные очки игроков стартового состава «Спартак» - «Оренбург» - 3:2 3 гола (Мозес и Хлусевич – 2) + 1 передача (Промес) 0 голов + 2 передачи (Бонгонда и Игнатов) «Спартак» - «Балтика» - 2:1 2 гола (Бонгонда и Промес) + 1 передача (Промес) 0 голов + 1 передача (Игнатов) «Рубин» - «Спартак» - 1:4 2 гола (Бонгонда и Промес) + 1 передача (Промес) 2 гола (Медина и Игнатов) + 0 передач Итого 7+6 2+3

При этом в запасе у «Спартака» остались Зиньковский, Бальде, Чернов и Маслов, которые по меркам России далеко не слабые игроки. Абаскаль легко может выпустить всех четверых в ближайшем поединке Кубка России против «Пари НН», чтобы ряд футболистов получили отдых и смогли подготовиться к поединку против «Урала».

Джикия сделал оборону спокойнее

В стартовых турах многие нелестно отзывались об обороне «Спартака», но матч в Казани защита команды может записать себе в актив. «Красно-белые» вновь пропустили, но случилось это после рикошета в результате штрафного, который и вовсе был назначен ошибочно. В этой ситуации даже нельзя говорить об ошибке – просто несчастный случай, к такому подготовиться сложно.

У защиты «Спартака» также были проблемы в дебюте игры, когда «Рубин» придавил соперника и имел несколько моментов. Однако примерно с 10-й минуты матча оборона «красно-белых» уверенно справлялась со всеми атаками казанцев. И в этом большая заслуга вернувшегося капитана Георгия Джикии: он словно придал уверенности действиям своей команды в защите.

Роман Андреев