Пименов: «ЦСКА заслуженно выиграл у «Локомотива»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался об уверенной победе ЦСКА над «Локомотивом» (4:1) в матче третьего тура чемпионата России.

По мнению эксперта, «армейцы» одержали заслуженную победу, так как сумели превзойти своего соперника во всех компонентах.

«ЦСКА в этом матче был сильнее во всех моментах и заслуженно выиграл у «Локомотива». Игра Мухина — класс, Чалов тоже сыграл великолепно», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

После трёх туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, опережая восьмой «Локомотив» на два очка. Свой следующий матч «красно-синие» проведут 9 августа против «Факела» в рамках Кубка России. Начало — в 18:30 по московскому времени.