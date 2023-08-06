В «Локомотиве» подтвердили переговоры с «Уралом» по аренде Марадишвили

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном уходе полузащитника команды Константина Марадишвили в «Урал».

«У клуба есть предложение от «Урала» по аренде Марадишвили. Мы ведем переговоры. Близка ли эта сделка к завершению? Все зависит от Константина», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Локомотив» провел уже четыре матча, но 23-летний Марадишвили сыграл лишь в одной игре Кубка России, в которой провел на поле 29 минут.

Контракт хавбека с «железнодорожниками» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 1,8 млн евро.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что «Урал» не может договориться с «Локомотивом» из-за зарплаты Марадишвили, ведь екатеринбургский клуб не является таким богатым, как «красно-зеленые».