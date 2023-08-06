Наумов: «У «Локомотива» случился абсолютный провал»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о поражении «железнодорожников» от ЦСКА в матче третьего тура Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «армейцев».

«У «Локомотива» случился абсолютный провал. Если «Локо» не усилит оборону, то вряд ли можно рассчитывать на успех в этом сезоне. То, что творят защитники, никуда не годится», - приводятся слова Наумова на страницах издания Metaratings.ru.

После вчерашнего матча «железнодорожники» с четырьмя баллами занимают седьмое место в турнирной таблице. Что касается ЦСКА, то подопечные Владимира Федотова благодаря победе поднялись на пятую строчку.