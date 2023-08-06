ЦСКА - о трансфере Давилы: «Деньги в пути, он пока никуда не вылетал»

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям московского ЦСКА, высказался касательно потенциального трансфера нападающего Виктора Давилы.

«Деньги за Давилу в пути. Ждет ли его клуб? В процессе. Пока он никуда не вылетал. Давила никуда не может улететь пока его опция не будет активирована, он на контракте с клубом», - приводятся слова Брейдо на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Давила защищает цвета мексиканского «Леона» с 2021 года. Форвард принял участие в 105 поединках за команду, в которых записал на свой счет 33 гола и 13 результативных передач. В его активе четыре матча за сборную Чили.