«Сочи» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

В третьем туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Ахмат».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - Ахмат
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Протокол игры
|(1:0) Нобоа Кристиан36'
|42'Ильин Владимир (1:1)
|45'Тимофеев Артём (1:2)
Заболотный Николай•Литвинов Вячеслав•Дркушич Ваня•Миладинович Иван56' (Игнатьев Иван (56') •Заика Кирилл56' (Алвес Марсело (56') •Нобоа Кристиан46' (Батырев Амир (46') •Кравцов Кирилл•Макарчук Артём•Силвейра Мигел56' (Медведев Юрий II (56') •Джорджевич Лука• 50'Юсупов Артур
06 августа. Стадион "Фишт" (Сочи).
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