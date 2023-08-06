Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

06 Августа 2023 • 19:30 Комментировать (1)
Сочи
1:2
Ахмат
1 2.20 X 3.30 2 3.35
2-й тайм

В третьем туре чемпионата России по футболу встречаются «Сочи» и «Ахмат».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Сочи - Ахмат

Доступ после регистрации

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Сочи1:2Ахмат
(1:0) Нобоа Кристиан36' 
 42'Ильин Владимир (1:1)
 45'Тимофеев Артём (1:2)
Заболотный НиколайЛитвинов ВячеславДркушич ВаняМиладинович Иван 56' (Игнатьев Иван ( 56') Заика Кирилл 56' (Алвес Марсело ( 56') Нобоа Кристиан 46' (Батырев Амир ( 46') Кравцов КириллМакарчук АртёмСилвейра Мигел 56' (Медведев Юрий II ( 56') Джорджевич Лука  50'Юсупов Артур
Запасные: Бурмистров НикитаЮрганов ИгорьКашинцев ТимофейМещанинов АртёмАнгбан ВикторьенМаргасов ТимофейШипунов ТимофейГойло Никита
Шелия ГиоргиУциев РизванТодорович ДаркоЧеликович ЯсминХарин ЕвгенийОлейников ИванКамилов ВладиславИльин ВладимирТимофеев АртёмБериша БернардКонате Мохамед II
Запасные: Ковачев СветославТашаев РизванВолков Владислав IIМацуев МинкаилДиванович ЗаимАхмедов МикаилОпарин Михаил
06 августа. Стадион "Фишт" (Сочи).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ АХМАТ
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
06 Августа 2023 в 19:52
ай упирет дави сочанских! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Балтика Балтика
Факел Факел
2
1
2.36 3.50 3.10
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
2
3
1.49 4.60 7.00
Видео
82 мин
Сочи Сочи
Ахмат Ахмат
1
2
2.18 3.70 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
21:36 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин похвалил «Динамо» за победу над «Зенитом»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Петржела — о поражении «Зенита» от «Динамо»: Ожидаемо
21:30 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Эта игра была самой лучшей по характеру»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв провёл параллель между смертью Перхуна в 2001 году и гибелью Мандрыкина
21:27 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Я думаю, у «Зенита» еще будет потенциал»
21:21 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» не выигрывало в Питере более двадцати лет
21:21 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Зениту» надо срочно выкупать младшего Бакаева и Карпина взять тренером»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Грулёв: «С каждой игрой делаем шаг вперед, набираем физические кондиции»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр РПЛ Федотов: Амелин правильно удалил Барриоса 1
21:01 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» не забивало «Зениту» более двух мячей на протяжении 16 лет 3
20:56 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» выиграл первый тайм в матче с «Сочи»
20:48 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» сравнял счёт в матче с «Сочи»
20:43 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» открыл счёт в матче с «Ахматом», Нобоа реализовал пенальти
20:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина высказался о дубле форварда в матче против «Зенита»
20:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Кубань» обыграла «Волгарь» в матче неудачников старта сезона
Все новости
Рекомендуем