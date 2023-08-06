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«Балтика» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

06 Августа 2023 • 17:00 Комментировать
Балтика
2:1
Факел
2-й тайм

В третьем туре чемпионата России по футболу встречаются «Балтика» и «Факел».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры  
Балтика2:1Факел
(1:0) Черов Василий8' 
 14'Якимов Вячеслав (1:1)
(2:1) Мусаев Тамерлан48' 
Латышонок ЕвгенийЖиров АлександрПуцко АлександрРадмановац НиколаМаляров КириллФернандес Роберто II 79' (Дудиев Аслан ( 79') Кузьмин Максим 57' (Энрикес Анхело ( 57') Казаев ЯнПряхин Сергей 78' (Аванесян Тигран ( 78') Гузина Гедеон 46' (Мусаев Тамерлан ( 46'  81') Галоян Артур 71' (Лазарев Владислав ( 71')
Запасные: Бориско МаксимОсипов АлександрВалиахметов ЭдуардБарков ДмитрийЛамейра ЖоаоОстойич Иван
Беленов АлександрБрызгалов Сергей  34' 46' (Суслов Кирилл ( 46') Божин Сергей  79'Кудряшов ФёдорЧеров ВасилийМендель АндрейЯкимов Вячеслав 78' (Багамаев Абдула ( 78') Моцпан НикитаАльшин ИльнурМарков Евгений 66' (Долгов Александр ( 66') Аппаев Хызыр 57' (Квеквескири Ираклий ( 57')
Запасные: Гудиев ВиталийДоровских ВячеславМаксимов МаксимИвлев АндрейМагаль РусланИвахнов МатвейМастерной Владислав
06 августа. Стадион "Калининград" (Калининград).
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