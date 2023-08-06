«Балтика» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В третьем туре чемпионата России по футболу встречаются «Балтика» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
|(1:0) Черов Василий8'
|14'Якимов Вячеслав (1:1)
|(2:1) Мусаев Тамерлан48'
Латышонок Евгений•Жиров Александр•Пуцко Александр•Радмановац Никола•Маляров Кирилл•Фернандес Роберто II79' (Дудиев Аслан (79') •Кузьмин Максим57' (Энрикес Анхело (57') •Казаев Ян•Пряхин Сергей78' (Аванесян Тигран (78') •Гузина Гедеон46' (Мусаев Тамерлан (46') • 81'Галоян Артур71' (Лазарев Владислав (71')
Беленов Александр•Брызгалов Сергей 34'46' (Суслов Кирилл (46') •Божин Сергей• 79'Кудряшов Фёдор•Черов Василий•Мендель Андрей•Якимов Вячеслав78' (Багамаев Абдула (78') •Моцпан Никита•Альшин Ильнур•Марков Евгений66' (Долгов Александр (66') •Аппаев Хызыр57' (Квеквескири Ираклий (57')
06 августа. Стадион "Калининград" (Калининград).
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