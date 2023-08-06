Тихонов: «Дома «Сочи» должен чувствовать себя увереннее, хотя и «Ахмат» будет бороться»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ, в котором встретятся «Сочи» и «Ахмат».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече обе команды будут стремиться набрать очки. Тихонов отметил, что сочинцы на своём поле будут чувствовать себя увереннее, а «Ахмат» не захочет уступать в третьем матче подряд.

«Дома команда Хохлова должна чувствовать себя чуть увереннее. Хотя и грозненцы явно будут бороться, ведь подвал таблицы — непривычное для них место», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Сочи» — «Ахмат» состоится сегодня, 6 августа. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.