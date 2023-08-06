В ЦСКА высказались о трансфере экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Лингарда

Кирилл Брейдо, который является директором по коммуникациям ЦСКА, высказался о возможном трансфере бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

«Лингард на рынке, это значит, что агент, посредники могут предлагать услуги футболиста в разные клубы. И он был предложен. Такая кандидатура обсуждается», - передает слова Брейдо издание «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Лингард находится в статусе свободного агента. Последним местом работы Джесси был «Ноттингем Форест», контракт с которым истек этим летом. В минувшем сезоне вингер принял участие в 20 поединках, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.