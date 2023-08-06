Агент Хлусевича: «Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» не хочет его продавать»

Футбольный агент Олег Мавренков, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Даниила Хлусевича, высказался касательно возможного перехода своего клиента в «Болонью».

«Даня очень счастлив в «Спартаке». Предложение от «Болоньи» есть, но «Спартак» продавать его не хочет», - передает слова агента «Матч ТВ».

Напомним, что 22-летний защитник играет за «народную команду» с 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Хлусевич провел три поединка за «красно-белых», в которых отметился двумя голами и одним ассистом.