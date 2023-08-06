Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» в матче против «Рубина».

«Я не ждал, что «Спартак» выиграет с таким счётом, но прогнозировал победу «Спартака». Люди вышли на замену и забили. То, о чем мы и говорили. У «Спартака» есть хороший состав. Бонгонда опять отличился, Медина забил гол. «Спартак» сейчас не испытывает кадровых проблем, и это делает его одним из кандидатов на титул в этом сезоне.

Купив Медину, «Спартак» получил хорошего футболиста. Это хорошее усиление. Он и в ЦСКА играл хорошо, просто потом он потерял место в составе. Возможно, там был конфликт. Так что теперь он укрепил «Спартак». Бонгонда забил снова и закрепил уже место в составе. С такой статистикой ты его убрать просто не можешь. Это пример для многих. Попробуй теперь отними у него место в составе», - сказал Мостовой.