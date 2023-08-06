В «Локомотиве» рассказали о переговорах с «Вердером» по Тикнизяну

Футбольный функционер Дмитрий Ульянов, который является спортивным директором московского «Локомотива», высказался относительно возможного перехода защитника Наира Тикнизяна в бременский «Вердер».

«Переговоры по Тикнизяну? Получили второе предложение от «Вердера». Оно меньше 4 миллионов евро», - приводит слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что немецкий клуб предложил за Тикнизяна четыре миллиона евро.

Контракт Наира с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2026 года. В нынешнем сезоне чемпионата России защитник провел три поединка и отметился тремя забитыми мячами.