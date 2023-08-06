Нападающий «Факела» Долгов назвал задачу клуба в РПЛ

Нападающий воронежского «Факела» Александр Долгов высказался о задаче своей команды в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Надо идти от игры к игре, стараться набирать очки как можно больше. Тем более в домашних матчах. А там уже смотреть по истечении чемпионата, какое место займем», - передает слова форварда издание «Известия».

Напомним, что в прошлом сезоне «Факел» сохранил место в элитном дивизионе, победив в стыковых матчах красноярский «Енисей» (1:0, 2:0).

Ближайший матч воронежская команда проведет против «Балтики» в рамках третьего тура Премьер-лиги. Игра состоится 6 августа.