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Экс-форвард «Спартака» Понсе перешёл в греческий клуб официально

06 Августа 2023 • 08:21 Комментировать

Бывший нападающий московского «Спартака» Эсекель Понсе, который последнее время являлся игроком испанского «Эльче», продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Новым местом работы 26-летнего аргентинского футболиста стал АЕК. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2027 года.

В прошлом сезоне Эсекель провел 37 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Напомним, что за московский «Спартак» Понсе выступал с 2019 по 2022 год. Аргентинский форвард поучаствовал в 75 поединках и отметился 25 забитыми мячами.

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