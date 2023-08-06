Экс-игрок «Спартака»: «Дзюба - тормоз, помеха для «Локомотива»

В рамках третьего тура чемпионата России состоялось московское дерби ЦСКА - «Локомотив». После завершения встречи экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов подверг критике нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбу.

«Артём уже давно не может выполнять тот объем работы, который необходим для центрального нападающего. Иногда ходит пешком. Дзюба - тормоз, помеха для «Локомотива», - передает слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился разгромной победой ЦСКА со счетом 4:1.

В текущем сезоне Дзюба провел три матча за «Локомотив» и отметился одним забитым мячом.