Бубнов назвал ключевые факторы победы ЦСКА над «Локомотивом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Локомотива» от ЦСКА (1:4) в поединке третьего тура Российской премьер-лиги.

«Для «Локо» это серьезный удар. Думаю, «армейцы» не ожидали, что сумеют победить с таким счетом. Грамотная тактика и тщательная подготовка стали ключевыми факторами успеха», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

После трех проведенных туров чемпионата России ЦСКА набрал шесть баллов и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Локомотив», в свою очередь, с четырьмя очками находится на седьмой позиции.