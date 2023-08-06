Бубнов предсказал победителя матча «Сочи» - «Ахмат»

В заключительном матче третьего тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на выезде встретится с «Сочи». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. «Ахмат» неудачно начал сезон. К двух поражениями добавились два удаления - Семенова и Быстрова. «Сочи» же выглядит довольно уверенно. Хозяева расправятся с ослабленными гостями», - передает слова эксперта издание Sportbox.

Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.