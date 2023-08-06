Кучаев: «Не сказал бы, что у нас нет скамейки»

В матче третьего тура российского чемпионата московский ЦСКА достаточно неожиданно расправился с «Локомотивом», которого после рывка в конце прошлого чемпионата считали чуть ли не претендентом на чемпионский титул. Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев считает, что состав его команды не уступает «Локомотиву», в том числе и в том, что касается пресловутой «скамейки». Он уверен, что даже малоизвестные игроки ЦСКА очень способны.

- Играют не фамилии, играют люди. Если эти фамилии неизвестны, это не значит, что это плохие футболисты. У них все впереди. Они молодые и амбициозные. Я бы не сказал, что у нас нет скамейки, - цитирует игрока издание «Спорт-Экспресс».