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Баринов: «Иногда полезно получить по шапке»

05 Августа 2023 • 23:31 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Локомотив Москва
окончен

Третий тур начавшегося российского чемпионата оказался неудачным для московского «Локомотива»  - команда проиграла, да еще и с крупным счетом, да еще и в дерби, в противостоянии с  другим московским клубом - ЦСКА. Дмитрий Баринов, полузащитник «железнодорожников», надеется на то, что поражение сослужит хорошую службу игрокам клуба и поможет им мобилизоваться.

- Не наш день. Не забили, поэтому получили. Не сказал бы про проблему в обороне. Наверное, иногда надо получать по шапке. Больно, неприятно, но скоро следующий матч, - цитирует слова Дмитрия Баринова издание РИА Новости

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Дмитрий Баринов
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