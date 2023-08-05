Баринов: «Иногда полезно получить по шапке»

Третий тур начавшегося российского чемпионата оказался неудачным для московского «Локомотива» - команда проиграла, да еще и с крупным счетом, да еще и в дерби, в противостоянии с другим московским клубом - ЦСКА. Дмитрий Баринов, полузащитник «железнодорожников», надеется на то, что поражение сослужит хорошую службу игрокам клуба и поможет им мобилизоваться.

- Не наш день. Не забили, поэтому получили. Не сказал бы про проблему в обороне. Наверное, иногда надо получать по шапке. Больно, неприятно, но скоро следующий матч, - цитирует слова Дмитрия Баринова издание РИА Новости.