Защитник «Рубина»: «До определённого момента игра была равной»

Казанский «Рубин» попробовал дать бой московскому «Спартаку» в третьем туре российского чемпионата, но в итоге все закончилось плачевно - москвичи забили четыре гола и одержали победу с крупным счетом. Защитник казанского клуба Илья Рожков прокомментировал события игры, он считает, что долгое время она была вполне равной.

- До определенного момента игра была равная. После пропущенного гола нам нужно было взбодриться, но быстро пропустили третий. Будем анализировать, сделаем выводы и будем двигаться дальше, - цитирует слова Ильи Рожкова официальный сайт казанского клуба.