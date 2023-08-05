Федотов прокомментировал уход Медины в «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (4:1) ответил на вопросы по своим игрокам.

- Вчера ЦСКА объявил о переходе Файззулаева. Была информация, что именно вы были заинтересованы в нем. В чем он силен?

- Так получается, что главный тренер должен за что-то отвечать, поэтому те футболисты, которые появляются в клубе, должны быть выбраны нами и согласованы с тренерским штабом. Нам с ними работать. Нам нужны их футбольные характеристики, которые мы при просмотре выявляем. Поэтому только так.

- Вопрос по тактике «Локомотива». Сегодня Михаил Галактионов изменил игру команды, Тикнизян играл ближе к атаке. Как-то это повлияло на игру вашей команды? Делали какие-то пометки во время игры?

- Пометки делали, конечно. Мы понимали, что поставил в оборону, им нужна была скорость и в атаке. У Тикнизяна есть сумасшедший объем. При обороне, получалось, он часть получался пятым в линии. Думаю, соперник таким образом хотел обезопасить себя от фланговых атак. То, что нам нужно было пространство и с другого фланга, где, может быть, не всегда своевременно был другой вингер.

- Нельзя Мухину с самого начала «подбросить дровишек», чтобы с начала играл так?

- Мы только этим и занимаемся. Не только ему, а всем подбрасываем. Было три выездных матча, один из них на искусственном поле при запредельной температуре, потом выезд в Грозный. Вы сами видели, что там происходило. Такой эмоциональный был поединок, результативный. Здесь мы восстанавливались. Было три на четвертый с переездами, где-то мы чуть-чуть, мы об этом честно говорим, что не планировали так, а планировали быть гораздо злее и агрессивнее.

- Когда сможем увидеть Облякова?

- Думаю, он к нам уже присоединится. В качестве поддержки он сидел на скамейке. Всё сработало. Думаю, он завтра уже будет с нами заниматься в общей группе.

- Сегодня ваш воспитанник Медина забил за «Спартак». Вы радуетесь за него?

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- Такова жизнь футболиста. Хочет развиваться? Получил очень выгодное с финансовой точки зрения предложение. В нашем противостоянии он догадывается, конечно. Мы доносили, что это такое, но для него мало что значит. Поэтому я думаю, так происходит везде. Футболисты получают по заслугам, двигаются вверх, по крайней мере, в финансовых условиях.