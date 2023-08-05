Рыбус: «Матч со «Спартаком» не был для меня принципиальным»

Польский защитник Мацей Рыбус много лет провел в московском «Спартаке», но сейчас защищает цвета казанского «Рубина», и в очередном, третьем туре российского чемпионата его команде пришлось сыграть как раз с бывшим клубом Рыбуса. Чуда не случилось, вернувшийся в высший свет «Рубин» уступил лидеру чемпионата со счетом 1:4. Рыбус заявил, что прошедший матч вовсе не был для него принципиальным.

- Я в хороших отношениях со всеми из команды, без обид расторгнул контракт. Принципиально не было также и потому, что я не был готов на 100%, даже не знал смогу ли я сегодня сыграть, - цитирует слова игрока РИА Новости.