Федотов рассказал о проблемах Кучаева и Карраскаля

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (4:1) оценил состояние здоровья Константина Кучаева и Хорхе Карраскаля.

- В конце матча вас поймала камера и сравнила вас с Хосепом Гвардиолой. Вы в чем-то с ним схожи?

- Мы разные люди, абсолютно. Он испанец, мы - носители российской крови. Какое тут может быть сходство? Два брата даже по-разному мыслят во всех ситуациях. Мы, наверное, просто лысые.

- Константин Кучаев провел шикарный первый тайм, выполнил большой объем работы, но не вышел на первый тайм. Он устал, или это тактические соображения?

- Опять мы сталкиваемся с тем, что по окончанию сезона, при подготовке к этому сезону было мало тренировочной деятельности по той простой причине, по причине травмы. Поэтому если будет чуть больше, мы его можем потерять, даем фиксированное время. Нам приходится подбирать индивидуальный режим тренировок.

- В последнее время Хорхе Карраскаля нет в играх, его нет в тренировочном процессе. У него травма? Какая его перспектива?

- Он начинает подходить к общей группе, и у него случается рецидив. Мы в усеченном составе хотели бы на него рассчитывать, но нам не удается его подвести на этом этапе к основной группе. Какая-то есть проблема, с которой медицинский штаб пока не может справиться.