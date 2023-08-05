Титов: «Романцев ставил одну цель - победы во всех турнирах»

Бывший нападающий московского «Спартака» Егор Титов вспомнил времена Олега Романцева - легендарного наставника клуба, с которым связаны практически все успехи «Спартака» в российском футболе. Большая часть из них была добыта в 90-е годы прошлого столетия. По словам Титова, Романцев был очень требовательным специалистом и ставил перед коллективом самые амбициозные цели.

- У нас цель была одна – выиграть все турниры, в которых мы участвовали, других целей у Романцева не было, - цитирует слова Титова издание РБ Спорт.

В следующем туре российского чемпионата московский «Спартак» сыграет с «Уралом».