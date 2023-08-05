Федотов: «Нам нужна свежая кровь»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (4:1) заявил, что недоволен количеством игроков.

- Команда провела пять матчей в сезоне, больше всех. Она очень круто бежит с первой и до 90 минуты. Нет ли опасений, что к осени форма подсядет, как было в прошлом году?

- У нас такой был небольшой перерыв, вы правильно заметили. Если отталкиваться от начала года, то это уже 37-й матч. Вы тонко подвели, потому что никто не задает этих вопросов. Вы совершенно правы, нам нужна свежая кровь. Как можно быстрее и как можно больше. Мы сегодня выпускаем, мальчики стараются, всё это прекрасно и хорошо. Они большие молодцы, что, выходя, пытаются создавать конкуренцию, но на таком длинном отрезке нам все равно нужна более длительная обойма. Кубок создает очень хорошую плотность в календаре. Как всегда говорят о том, что в Европе играют по 60 матчей. Да, играют. Но, наверное, мы тоже читаем интервью тренеров, которые говорят о жесточайшем графике. Мы помним, что там случилось с «Ливерпулем» после победной серии, когда человек 15 из той обоймы не играли и были травмированы. Это очень серьезное напряжение. Но мы говорим о том, что ротация нужна, есть статистика, что на футболиста из этих 60 матчей, игрока основного состава, приходится 35 плюс. Все тоже понимают. 60 матчей сыграть нереально. Просто возрастает, с чем мы сталкиваемся. Все тренеры уже кричат. Футболисты стоят громадных денег. А по факту получается, что большую часть времени они находятся в лазарете из-за таких жестоких графиков.