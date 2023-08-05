Федотов: «Привычной обязанностью Мухина становится забивать голы»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (4:1) дал комментарий по повреждению Бактиёра Зайнутдинова и позиции Максима Мухина.

- Что с Бактиёром Зайнтудиновым, насколько всё серьезно?

- Сделали обследование, мышцы все чистые. Может быть, был какой-то удар, определенная группа мышц воспалена. В процессе активности происходит, что мышца забивается. Сейчас будет время, нужно хорошо провести восстановление, обследоваться, откуда растут ноги, выявить эту причину. Мы изначально говорили о том, что если этот дискомфорт появится, не нужно доводить дело до серьезных последствий. У нас была готова замена, мы изначально разминали Михаила, понимая, что Бактиёр может сняться в любой момент.

- Вы догадывались о бомбардирских талантах Максима Мухина, что с ним сегодня случилось? Специально его зарядили на игру с прошлой командой?

- Он ежедневно трудится, постигает основы футбольного мастерства. Это основа. Сейчас он ближе к атаке. Получается, его привычной обязанностью становится забивать голы. Если не он, не Федя и не Заба, понятно, что мы хотим, чтобы в этом процессе были вовлечены гораздо больше людей, в организации и забивании голов. Но инсайды - это прямая обязанность забивать и отдавать.