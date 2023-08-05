Мележиков: «Очень уверенная победа»

Московский «Спартак» обыграл в третьем туре российского чемпионата казанский «Рубин», забив тому четыре мяча в выездном матче. Победа, ставшая уже третьей кряду в новом сезоне, очень обрадовала бывшего гендиректора московского клуба Евгения Мележикова. Он похвалил клуб за уверенную игру.

- Еще до игры было ожидание положительного результата! Молодцы! Очень уверенная победа, классно проявили себя новички, и лидеры команды! Впереди еще длинная дистанция. Но уже сейчас можно сказать, что «Спартак» выглядит увереннее, чем раньше! - цитирует слова Мележикова издание «Спорт-Экспресс».

В следующем, четвертом туре российского чемпионата «Спартак» сыграет на выезде с «Уралом».