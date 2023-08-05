Федотов: «Не планировали, что так очень агрессивно соперник начнет, попытается забить быстрый гол»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (4:1) порассуждал на тему состава и похвалил соперника.

- Прошлую игру, когда вы сыграли 1:1, вы в первом тайме просто смяли «Локомотив», там и удаление было, и гол. Сейчас команда смотрелась немножко похуже, отдала сопернику инициативу, были у него моменты. Чем этот состав команды отличается от того? Не было четырех человек. Будет ли ЦСКА играть в таком же стиле?

- Конечно, будет. Мы не планировали, что так очень агрессивно соперник начнет, попытается забить быстрый гол. Но то, что они на самом деле нас опережали в разных ситуациях, было много стандартов, было много подач. Мы смотрели их, анализировали. Они делали то, что в предыдущих матчах. Справились хладнокровно и потом наказали соперника.

- В очередной раз замечаю, что в первые 10-15 минут позволяете создавать много опасных моментов и много владеть мячом. После этого перехватываете инициативу. С чем связываете такой контраст?

- Не знаю, на домашнем поле не припомню такого, что соперник когда-то доминировал. Мы всегда стараемся играть от себя, прессинговать, оказывать давление на любом участке поля. Сегодня это до конца не получилось. Соперник сложный в том плане, что у него есть вариант выхода из-под этого давления. Он не стремится разыгрывать. Есть Артём Дзюба, под ним они собирают урожай в виде подборов мячей. Здесь важно сохранять баланс, чтобы не попасть на быструю атаку соперника.