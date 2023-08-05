Тихонов считает атаку «Спартака» лучшей в чемпионате

Уже девять мячей забил московский «Спартак» в трех прошедших турах российского чемпионата, в том числе четыре - в ворота вернувшегося в высшую лигу российского футбола казанскому «Рубину». Эти показатели произвели впечатление на лучшего игрока России 1996 года Андрея Тихонова, который считает атакую «красно-белых» лучшей в чемпионате.

- Да. «Зенит» потерял Малкома, поэтому москвичи выходят по этому показателю на первое место, - цитирует слова бывшего футболиста телеканал «Матч ТВ».

В следующем, четвертом туре чемпионата московский «Спартак» сразится на выезде с «Уралом».