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Федотов: «Командный дух и командная работа предопределили исход»

05 Августа 2023 • 22:46 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» (4:1) дал комментарий по игре.

- Было мощное начало от «Локомотива», мы не очень удачно вошли в игру. Был очень неприятный момент, когда Пиняев там промахнулся с 11-метровой отметки. Скажем так, повезло - не повезло, но он не забил. Мы после этого эпизода, который стал отправной точкой, начали забирать инициативу в свои руки. 11-метровый, стеночка, игрок соперника ошибся, реализовали. Тут быстро, была хорошая комбинация, когда мы забили второй гол. Задача была  спокойно довести первый тайм, в раздевалочке передохнуть, сделать анализ. Понимали, что соперник добавит, что ему придется больше играть в позицию. У нас появятся зоны, я думаю, что мы этим хорошо воспользовались, забили третий. Но, к сожалению, вновь пропустили после углового. Надо признать, что и подача хорошая, и соперник в этом эпизоде сыграл очень неплохо. Мы понимаем, что есть над чем работать. Здесь хорошо, что мы вовремя сохранили хладнокровие и спокойствие, забили четвертый гол. Я думаю, что этот гол уже расставил все по своим местам.

- Сегодня вы выиграли матч с убедительным счетом. Все-таки было больше в этой победе индивидуального мастерства, чем командного?

- Я думаю, что футбол - это не бокс, это командная работа. Как раз сегодня командный дух и командная работа предопределили исход. Вы видели, с каким настроем выходил «Локомотив», предъявил хорошие скорости. Это лучшая контратакующая команда, очень хороший верх с хорошей обоймой футболистов, когда они могут по ходу матча безболезненно усиливать игру. Мы этого опасались, но справились с этим. После трех выездов это был домашний матч с домашним волнением. Справились и довели дело до победы.

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ЦСКА Москва Владимир Федотов
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